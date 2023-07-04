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Происшествия

Трагедия на ГПЗ: утонул 24-летний житель Пензы

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Очередная трагедия на воде в Пензе: в понедельник, 3 июля, на ГПЗ утонул 24-летний горожанин.

«Компания молодых людей отдыхала на берегу реки Суры недалеко от домов на улице Антонова. После купания знакомые обнаружили, что один молодой человек из их компании пропал из поля зрения», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Приятели сами нашли его и достали из воды. Но приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть пензенца.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавила Татьяна Махницкая.

По факту трагедии проводится доследственная проверка, по завершении которой примут процессуальное решение.

Жителей Пензенской области просят не купаться в состоянии алкогольного опьянения, при ухудшении самочувствия и в не оборудованных для этого местах.

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