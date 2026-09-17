В Пензе молодой грибник заблудился в лесу

Происшествия

В Пензе молодой грибник заблудился в лесу
Печать
Max

В Пензе спасатели пришли на помощь молодому грибнику, который заблудился в районе Ахунско-Ленинского лесничества.

Работники областного пожарно-спасательного центра получили соответствующий сигнал 15 сентября из центра обработки экстренных вызовов «Системы-112».

Они установили телефонную связь с потерявшимся и определили его местонахождение.

«Подавая звуковой сигнал, заблудившийся самостоятельно вышел к спасателям на звук», - объяснили в ППСЦ.

После этого молодому человеку помогли добраться до его автомобиля, и он смог благополучно вернуться домой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
лес грибник спасатель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!