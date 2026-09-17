В Пензе молодой грибник заблудился в лесу

В Пензе спасатели пришли на помощь молодому грибнику, который заблудился в районе Ахунско-Ленинского лесничества.

Работники областного пожарно-спасательного центра получили соответствующий сигнал 15 сентября из центра обработки экстренных вызовов «Системы-112».

Они установили телефонную связь с потерявшимся и определили его местонахождение.

«Подавая звуковой сигнал, заблудившийся самостоятельно вышел к спасателям на звук», - объяснили в ППСЦ.

После этого молодому человеку помогли добраться до его автомобиля, и он смог благополучно вернуться домой.