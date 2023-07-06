31-летний пензенец утонул во время рыбалки

06.07.2023 | 13:12

В Шемышейском районе проводится проверка по факту смерти 31-летнего пензенца, тело которого утром 6 июля спасатели достали из Сурского водохранилища.

5-го числа мужчина приехал со знакомым на рыбалку на берег реки Узы (впадает в водохранилище) в селе Усть-Уза. Около 23:00 он решил искупаться и утонул. Его спутник сообщил о случившемся в правоохранительные органы. ​

​

Спасатели прибыли на место и отбуксировали тело погибшего к берегу, где передали полиции.

​

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

​

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.