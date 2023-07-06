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Происшествия

31-летний пензенец утонул во время рыбалки

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В Шемышейском районе проводится проверка по факту смерти 31-летнего пензенца, тело которого утром 6 июля спасатели достали из Сурского водохранилища.

5-го числа мужчина приехал со знакомым на рыбалку на берег реки Узы (впадает в водохранилище) в селе Усть-Уза. Около 23:00 он решил искупаться и утонул. Его спутник сообщил о случившемся в правоохранительные органы. ​

Спасатели прибыли на место и отбуксировали тело погибшего к берегу, где передали полиции.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото № 1 СУ СК России по Пензенской области, фото № 2 pozhar.pnzreg.ru
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