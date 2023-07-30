Очевидцы: В Засечном утонул 17-летний подросток

В воскресенье, 30 июля, в селе Засечном Пензенского района случилось ЧП: в реке Суре утонул подросток.
Об инциденте сообщили очевидцы. По их словам, погибшему 17 лет.
«Около часа назад в Спутнике достали утопленника, - уточнили люди в 13:15.
Официальной информации о трагедии пока нет.
28 июля в Бессоновском районе утонул 16-летний подросток. Трагедия произошла на пруду в селе Кроптово. Место, где парень проводил время с друзьями, не было оборудовано для купания.
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