Очевидцы: В Засечном утонул 17-летний подросток

30.07.2023 | 13:20

В воскресенье, 30 июля, в селе Засечном Пензенского района случилось ЧП: в реке Суре утонул подросток.

Об инциденте сообщили очевидцы. По их словам, погибшему 17 лет.

«Около часа назад в Спутнике достали утопленника, - уточнили люди в 13:15.

Официальной информации о трагедии пока нет.

28 июля в Бессоновском районе утонул 16-летний подросток. Трагедия произошла на пруду в селе Кроптово. Место, где парень проводил время с друзьями, не было оборудовано для купания.