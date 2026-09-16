В Кузнецком районе на трассе М-5 погиб 76-летний мужчина

Происшествия

В Кузнецком районе на трассе М-5 погиб 76-летний мужчина
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В среду, 16 сентября, на трассе М-5 в Кузнецком районе столкнулись два легковых автомобиля. ДТП унесло жизнь человека.

В Кузнецком районе на трассе М-5 погиб 76-летний мужчина

По предварительным данным, авария произошла в 12:40 на 733-м километре дороги (под селом Махалино). Столкнулись «Шевроле-Нива» под управлением 76-летнего мужчины и Geely Monjaro с 29-летним автомобилистом.

В ДТП погиб водитель «Нивы».

В Кузнецком районе на трассе М-5 погиб 76-летний мужчина

Автомобилист, управлявший Geely, получил травмы. Медики отпустили его после оказания помощи. Также пострадала 29-летняя пассажирка иномарки. Женщину госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в ГАИ Пензенской области.

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