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Происшествия

На Сурском водохранилище утонул мужчина

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В четверг, 6 июля, в Шемышейском районе на Сурском водохранилище обнаружили тело мужчины. Оно плавало на некотором отдалении от берега.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 0:40. Несчастье случилось в районе села Усть-Уза.

Специалисты прибыли на место и отбуксировали тело погибшего к берегу, где передали полиции, сообщили в ГБУ Пензенской области «ППСЦ».

3 июля на пляже в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе утонул 24-летний мужчина. Он отдыхал в компании и в какой-то момент пропал из поля зрения приятелей.

Молодого человека достали из воды и попытались реанимировать, однако спасти его не удалось. Приехавшая по вызову бригада скорой констатировала смерть.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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