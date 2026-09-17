Дезориентированная пензячка устроила дебош в торговом центре

Происшествия

Дезориентированная пензячка устроила дебош в торговом центре
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В Пензе 21-летней дезориентированной девушке попытались оказать помощь, та в ответ устроила дебош.

Ранним утром среды, 16 сентября, росгвардейцы получили вызов от охранника торгового центра. Он рассказал, что в здание вошла молодая посетительница, которая выглядела так, будто не понимала, где находится. Девушка не помнила, где ее вещи и что случилось с ней ранее.

Правоохранители побеседовали с пензячкой и выяснили, что накануне она вместе с подругой отдыхала в баре. После нескольких доз алкоголя девушка перестала воспринимать происходящее и потеряла сумочку с деньгами.

Росгвардейцы предложили горожанке пойти в полицию и подать заявление о пропаже имущества, однако та отреагировала агрессивно: стала размахивать руками, нецензурно браниться. Правоохранители пытались успокоить ее, требовали прекратить нарушать общественный порядок, но тщетно.

В итоге пензячку задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

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