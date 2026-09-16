В Пензе спасатели вернули домой заблудившихся у Суры детей

Происшествия

В Пензе спасатели вернули домой заблудившихся у Суры детей
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Пензенские спасатели помогли вернуться домой двум подросткам, заблудившимся в районе старицы Суры.

Сигнал о ЧП поступил через «Систему-112» 12 сентября. Оператор уточнил, что дети в темноте не могут добраться домой самостоятельно.

«Спасатели с использованием моторной лодки поднялись вверх по течению реки, нашли подростков и сопроводили их к родителям», - сообщили в ППСЦ.

В августе помощь потребовалась семье с двумя детьми, сплавлявшейся на байдарке по Сурскому водохранилищу. У села Алферьевка лодку отнесло на большое расстояние от берега. Спасатели пересадили людей к себе на катер.

В июле сотрудникам ППСЦ пришлось снимать 8-летнего мальчика с крыши пристройки к многоэтажке на улице Ульяновской в Пензе. Спуститься самостоятельно ребенок не мог.

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