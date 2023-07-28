На трассе в Городищенском районе Lada Priora залетела под фуру

В пятницу, 28 июля, в Городищенском районе Пензенской области случилось ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.
В 4:36 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на 691-м километре трассы М-5 столкнулись DAF и Lada Priora.
В группе «Подслушано Городищенский район» во «ВКонтакте» выложена фотография с места аварии. На ней видно, что капот Lada Priora в результате удара залетел под грузовик.
В ДТП получил травмы различной степени тяжести водитель легкового автомобиля.
Его госпитализировали в Пензу.
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