На трассе в Городищенском районе Lada Priora залетела под фуру

28.07.2023 | 09:55

В пятницу, 28 июля, в Городищенском районе Пензенской области случилось ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

В 4:36 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на 691-м километре трассы М-5 столкнулись DAF и Lada Priora.

В группе «Подслушано Городищенский район» во «ВКонтакте» выложена фотография с места аварии. На ней видно, что капот Lada Priora в результате удара залетел под грузовик.

В ДТП получил травмы различной степени тяжести водитель легкового автомобиля.

Его госпитализировали в Пензу.