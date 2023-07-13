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Происшествия

В Нижнеломовском районе в ДТП пострадал 9-летний ребенок

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В среду, 12 июля, в Нижнеломовском районе случилось ДТП, в котором пострадал ребенок.

Предварительно установлено, что в 17:20 на втором километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково столкнулись два автомобиля: Skoda Octavia и ВАЗ-2107.

Первым управляла 46-летняя женщина, вторым - 36-летний мужчина.

После аварии водителя «семерки» госпитализировали с телесными повреждениями. Его 37-летнего пассажира, а также 9-летнюю девочку из иномарки, которые тоже получили травмы, медики осмотрели на месте и отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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