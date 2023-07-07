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Происшествия

В Средней Елюзани перевернулась иномарка, водитель погиб

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В Средней Елюзани Городищенского района случилось ДТП, в котором погиб человек. По предварительным данным, авария произошла около 23:20 четверга, 6 июля.

На 3-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань 54-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

«В результате происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

5 июня в Городищенском районе на 10-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск перевернулся автомобиль Audi 80, за рулем которого был 61-летний водитель. Мужчина погиб сразу.

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Источник — фото t.me/podslushano058
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