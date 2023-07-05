Ночью в Заречном водитель Toyota Corolla сбил велосипедиста

В ночь на среду, 5 июля, в Заречном произошла авария с участием двухколесного транспорта.
По предварительным данным, в 0:50 напротив дома № 8 на улице Конституции СССР 31-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил 30-летнего велосипедиста.
Последний получил травмы, с которыми его госпитализировали.
Судя по снимкам с места ДТП, лобовое стекло машины с водительской стороны оказалось разбито, велосипед поврежден.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области.
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