Ночью в Заречном водитель Toyota Corolla сбил велосипедиста

05.07.2023 | 10:57

В ночь на среду, 5 июля, в Заречном произошла авария с участием двухколесного транспорта.

По предварительным данным, в 0:50 напротив дома № 8 на улице Конституции СССР 31-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил 30-летнего велосипедиста.

Последний получил травмы, с которыми его госпитализировали.

Судя по снимкам с места ДТП, лобовое стекло машины с водительской стороны оказалось разбито, велосипед поврежден.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области.