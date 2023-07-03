Столб дыма: на улице Ульяновской загорелось нежилое здание

Днем в понедельник, 3 июля, на улице Ульяновской в Пензе случился пожар. Черный дым привлек внимание очевидцев, и горожане начали интересоваться произошедшим друг у друга.
Некоторые уточнили, что очаг возгорания находится в районе ЦНТИ.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, ЧП случилось в неэксплуатируемом здании на площади 30 кв. м.
«Пожарно-спасательные подразделения работают на месте», - добавили в управлении.
Более подробная информация о возгорании будет опубликована позднее.
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