Столб дыма: на улице Ульяновской загорелось нежилое здание

03.07.2023 | 13:38

Днем в понедельник, 3 июля, на улице Ульяновской в Пензе случился пожар. Черный дым привлек внимание очевидцев, и горожане начали интересоваться произошедшим друг у друга.

Некоторые уточнили, что очаг возгорания находится в районе ЦНТИ.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, ЧП случилось в неэксплуатируемом здании на площади 30 кв. м.

«Пожарно-спасательные подразделения работают на месте», - добавили в управлении.

Более подробная информация о возгорании будет опубликована позднее.