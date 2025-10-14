В Нижнем Ломове водитель Renault Logan погиб в ДТП

14.10.2025 | 15:59

Днем во вторник, 14 октября, в Нижнем Ломове на трассе М-5 случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 14:15 на 527-м километре столкнулись Renault Logan и «Лада-Ларгус». Первым автомобилем управлял 49-летний мужчина, вторым - 66-летний.

Водитель иномарки скончался на месте.

Пассажиры «Лады» - женщины 1944, 1958, 1974 года рождения и мужчина 1988-го - получили травмы, их доставили в больницу.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.