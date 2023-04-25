В Пензе пожарные потушили пылающий Land Rover

Поздним вечером в понедельник, 24 апреля, в Пензе загорелся автомобиль.
Фото горящего внедорожника размещены в группе автомобилистов «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».
«Дизель Арена», горит авто. Время 23:20», - пишет автор.
Видео с места ЧП появилось в группе «Пенза Новости».
«На пересечении улиц Мира и Окружная загорелся автомобиль марки Land Rover. На место происшествия приехали пожарные. Время 23:55», - сообщил автор время и место случившегося.
На кадрах зафиксировано, как к пылающей машине подъезжает пожарный спецавтомобиль и сотрудники МЧС оперативно сбивают пламя.
Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам.
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