В Пензе пожарные потушили пылающий Land Rover

25.04.2023 | 07:36

Поздним вечером в понедельник, 24 апреля, в Пензе загорелся автомобиль.

Фото горящего внедорожника размещены в группе автомобилистов «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

«Дизель Арена», горит авто. Время 23:20», - пишет автор.

Видео с места ЧП появилось в группе «Пенза Новости».

«На пересечении улиц Мира и Окружная загорелся автомобиль марки Land Rover. На место происшествия приехали пожарные. Время 23:55», - сообщил автор время и место случившегося.

На кадрах зафиксировано, как к пылающей машине подъезжает пожарный спецавтомобиль и сотрудники МЧС оперативно сбивают пламя.

Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам.