В Сердобском районе перевернулся автомобиль, пострадала женщина

24.04.2023 | 12:28

В Сердобском районе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате пострадала женщина.

Столкновение транспортных средств произошло в воскресенье, 23 апреля, в 9:20 на трассе Тамбов - Пенза - Беково. Участниками аварии стали 39-летний водитель Renault Sandero и 56-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2115.

Травмы в аварии получила 56-летняя пассажирка ВАЗа, медики госпитализировали ее, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Снимок с места происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте». В объектив камеры попала машина, лежащая на крыше, переднюю часть кузова раскурочило при столкновении.

Автор сообщил, что ищет очевидцев ДТП с видеорегистратором.