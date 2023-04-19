На улице Светлой обнаружили тело 27-летнего мужчины

19.04.2023 | 16:31

В среду, 19 апреля, в Пензенском районе, в микрорайоне Спутник села Засечного, на улице нашли тело мужчины.

Это случилось около 13:00. Очевидцы сообщили, что горожанина обнаружили около дома № 10 на улице Светлой.

В региональном управлении СК РФ подтвердили эту информацию.

«Погибший опознан. Это мужчина 1996 года рождения», - уточнила старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая.

По ее словам, видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Чтобы выяснить ее причину, проведут судебно-медицинскую экспертизу.