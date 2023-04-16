Пензенцев из разных районов города напугал столб дыма

16.04.2023 | 15:14

Днем в воскресенье, 16 апреля, на улице Кошевого в пензенском микрорайоне Нахаловка случился пожар.

По предварительным данным, там загорелся дом. На место выехали подразделения спасателей, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пензенцы, наблюдающие большой столб черного дыма из разных уголков города, обеспокоились происходящим и стали уточнять друг у друга, что именно случилось.

Подробности уточняются, более детальная информация появится чуть позже.

Источник фото № 1 - «Дорожная обстановка Пензы», Viber.