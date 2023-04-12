В Пензе разыскивают 49-летнюю Оксану Чащину

12.04.2023 | 11:01

Волонтеры и родственники разыскивают 49-летнюю жительницу Пензы Оксану Константиновну Чащину. О местонахождении женщины нет сведений с 30 марта.

Сообщение о начале розыска пензячки появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» в среду, 12 апреля.

Рост пропавшей 175 сантиметров, телосложение худощавое. У Оксаны Чащиной темные окрашенные волосы и карие глаза.

Что было на женщине в день исчезновения, неизвестно. С собой она взяла бежевую сумку.

Всех, у кого имеется какая-либо информация о местонахождении пензячки, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.