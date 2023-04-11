Появилось видео с места смертельного ДТП с BMW Х5

11.04.2023 | 19:47

Один человек погиб в результате автокатастрофы, произошедшей на территории Пензенской области. Все случилось ранним утром на трассе Нижний Новгород - Саратов. Водитель автомобиля BMW Х5, как предполагают госавтоинспекторы, не справился с управлением, и дорогая иномарка вылетела с проезжей части, после чего перевернулась.

«Мужчина 1983 года рождения, двигаясь со стороны Нижнего Новгорода в направлении Саратова, допустил съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля с последующим опрокидыванием. В результате водитель скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка», - сообщил зам. начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.