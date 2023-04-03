В Заречном водитель влетел в припаркованную машину и пострадал

03.04.2023 | 11:20

В Заречном вечером в воскресенье, 2 апреля, случилось серьезное ДТП с участием двух иномарок. Есть пострадавший.

По предварительным данным, около 23:40 напротив дома № 14 на улице Заречной 37-летний водитель Kia Rio врезался в припаркованный автомобиль Chevrolet Cobalt. Тот от удара наехал на прицеп.

Снимки с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». У Chevrolet сильно деформирована задняя часть, а передняя у автомобиля Kia превратилась в груду металла.

Водитель Kia получил травмы, медики госпитализировали его, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас в обстоятельствах и причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.