В Пензенской области мужчина скончался после наезда машины

01.04.2023 | 10:16

Вечером пятницы, 31 марта, в Бессоновском районе случилось ДТП со смертельным исходом.

Видеозапись с места происшествия опубликована в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На ней видно, что посреди проезжей части лежит человек, над ним стоят двое мужчин, из них один - в форме сотрудника Госавтоинспекции. Рядом - пешеходный переход.

«Чемодановка, сбили мужчину на переходе. Время 20:02», - указал автор время и место записи.

Подробности происшествия сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 19:55 на 649-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» 71-летний водитель автомобиля Lifan наехал на 26-летнего пешехода.

Молодого человека с тяжелыми травмами госпитализировали. Впоследствии он скончался в больнице.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.