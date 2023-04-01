В Пензе водитель иномарки сбил женщину с маленьким ребенком

01.04.2023 | 11:52

В пятницу, 31 марта, в Пензе под колесами автомобиля оказались 25-летняя женщина и трехлетний мальчик.

ДТП случилось в 9:30 напротив дома № 16 на улице Тернопольской. На пешеходов наехал 72-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ребенка госпитализировали с травмами. Женщине медики оказали помощь на месте ДТП и отпустили.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Вечером того же дня в селе Чемодановка Бессоновского района 71-летний водитель автомобиля Lifan наехал на 26-летнего пешехода. Молодого мужчину доставили в больницу, где он скончался.