Стала известна причина прибытия силовиков на площадь Ленина

Тревога по поводу пустого автомобиля возле здания правительства в субботу, 1 апреля, оказалась ложной.
Об этом сетевому издательству «ПензаИнформ» стало известно в 14:15.
Владелец «Лады», как выяснилось, решил пройдись по магазинам в центре города и припарковал авто таким образом, что оно показалось подозрительным.
Из-за этого на площадь Ленина прибыли правоохранители, здание правительства региона оградили сигнальными лентами, а гуляющих по Московской пешеходов через громкоговоритель попросили двигаться по четной стороне улицы.
Машину обследовали, но никаких опасных предметов не нашли. А вскоре обнаружился и ее хозяин, который долго извинялся перед силовиками за доставленное беспокойство. На данный момент сигнальные ленты убраны, оцепление снято.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀