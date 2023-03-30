У «Глобуса» молодые водители попали в ДТП, пострадали 3 человека

30.03.2023 | 09:47

Вечером в среду, 29 марта, на улице Суворова рядом с арт-объектом «Глобус» столкнулись две иномарки с молодыми водителями за рулем.

По предварительным данным, авария произошла около 22:30 напротив дома № 184а. Участниками стали 23-летние мужчины, управлявшие Chevrolet Spark и Geely.

Снимки с места происшествия появились в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». У Chevrolet от удара помяло левое крыло, а у Geely покорежило переднюю часть.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, в ДТП пострадали три человека: оба автомобилиста, а также пассажирка Geely, девушка 2003 года рождения.

Медики осмотрели их на месте, оказали помощь. Госпитализации не потребовалось.