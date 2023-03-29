В Каменском районе нашли тело охранника пруда

29.03.2023 | 16:51

В Каменском районе нашли тело 52-летнего мужчины, числившегося пропавшим без вести с 7 августа 2022 года.

Известно, что он уехал охранять Троицкий пруд и исчез. 12 августа к поискам человека присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

По факту безвестного исчезновения сельчанина возбудили уголовное дело.

«Несколько дней назад недалеко от села Троицкого обнаружено тело разыскиваемого мужчины. В ходе осмотра каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Точную причину гибели мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас следователи и криминалисты выясняют обстоятельства его смерти.