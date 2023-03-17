В здании на улице Гладкова в Пензе нашли тело мужчины

17.03.2023 | 18:20

В четверг, 16 марта, в заброшенном здании на улице Гладкова в Пензе нашли труп мужчины. Об этом рассказали спасатели, которые достали тело из полуразрушенного помещения.

В региональном управлении Следственного комитета России сетевому изданию «ПензаИнформ» уточнили, что личность погибшего пока не установлена.

«При первоначальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.

По факту смерти мужчины сейчас проводится проверка, во время которой будут установлены обстоятельства и причины случившегося.