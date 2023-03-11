Пензенцы публикуют в Сети фото субботних автоаварий

11.03.2023 | 14:25

В субботу, 11 марта, в Пензе случилось несколько дорожно-транспортных происшествий. О них сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

На улице Луначарского водитель Kia въехал в стоящую фуру. «Один вопрос: как?» - написал комментатор в группе «Подслушано у водителей Пенза 58».

В группе «Сова Пенза авто» опубликовано фото двух легковых автомобилей, столкнувшихся на улице Пушкина. Водителей предупредили о заторе, вызванном аварией.

Еще одно ДТП случилось на участке трассы М-5 в пределах Пензы. «После «Петуха» в сторону Кузнецка метров 500. Время 12:19», - обозначил автор фото, опубликованного в той же группе, время и место съемки.

Судя по снимкам, люди в авариях не пострадали, но автомобили получили повреждения.