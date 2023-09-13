Добровольцы будут рублем отвечать за порчу военного имущества

13.09.2023 | 09:00

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение ущерба при выполнении своих обязанностей.

Текст документа размещен в электронной базе «Законотворчество».

Поправки предлагается внести в закон «О материальной ответственности военнослужащих». Речь идет о гражданах, находящихся в добровольческих формированиях.

В пояснительной записке указано, что они наравне с военнослужащими Вооруженных Сил РФ участвуют в боевых действиях и обеспечиваются вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами. Но если военнослужащие на законодательном уровне несут материальную ответственность за утрату или намеренное приведение имущества в негодность, то у добровольцев такая ответственность отсутствует.

Авторы предлагают распространить понятие «военнослужащий» на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, предусмотренных законом «Об обороне». Таким образом добровольцы тоже будут нести материальную ответственность.

Они должны будут возместить ущерб, причиненный из-за хищения, умышленного уничтожения, повреждения, порчи, незаконного использования имущества или других умышленных действий.

Если это произошло по неосторожности, добровольцы понесут материальную ответственность в его размере, но не более одного месячного денежного содержания.

Инициаторы законопроекта полагают, что возмещение ущерба, размер которого не превышает одного месячного денежного содержания добровольца, будет производиться по приказу командира воинской части. Из денежного довольствия виновника предлагается удерживать 20%. Если часть средств уже удерживается, то общий размер всех удержаний не может превышать 50%.

Если привлеченный к материальной ответственности доброволец ко дню увольнения со службы не возместил ущерб, то оставшаяся за ним задолженность взыскивается по правилам исполнительного производства.