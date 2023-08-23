В Пензе составят реестр утечек с нарушенным сроком устранения

23.08.2023 | 10:06

На оперативном совещании в администрации Пензы, состоявшемся во вторник, 22 августа, обсуждалась горячая тема - порывы сетей водоснабжения и канализации и их ликвидация.

Жалобы на «фонтаны», «гейзеры», огромные лужи и потоки воды поступают от пензенцев постоянно. Так, 11 августа струя воды вырвалась из-под земли на улице Лозицкой. 17 августа ситуация повторилась на улице Захарова.

21 августа пензячка рассказала о «рукотворном озере», образовавшемся в результате утечки у дома № 49 на улице Коммунистической. Видеозапись еще одного «бассейна» по соседству, у дома № 43, прислал в редакцию подписчик портала PenzaInform.

Аналогичная жалоба поступила от жителей улицы Бородина и проспекта Победы, где проезжую часть заполнила вода.

В течение нескольких дней потоки лили по Красной, сворачивая под гору на улицы Свердлова и Тамбовскую. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала местная жительница. Десятки людей из ближайших домов, а также гости зоопарка были вынуждены переходить дорогу по мутным потокам. Проезжая часть стала сухой лишь вечером во вторник, 22 августа. Причем такая ситуация на данном участке возникает с пугающей стабильностью.

На планерке в мэрии глава Пензы Басенко отметил рост числа жалоб на бездействие ресурсоснабжающих организаций. В частности, свои претензии горожане высказывают в соцсетях.

«Он дал поручение управлению ЖКХ составить перечень объектов, где нарушены сроки устранения утечек, и направить обращение в адрес ООО «Горводоканал» с требованием незамедлительно принять объекты в работу», - сообщили в пресс-службе администрации.