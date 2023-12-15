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Общество

В Пензенской области подешевел бензин и подорожал газ

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В Пензастате озвучили средние потребительские цены на моторное топливо в регионе в ноябре.

Так, стоимость бензина марки АИ-92 составила 49,57 руб. за литр, АИ-95 - 53,16, АИ-98 и выше - 67,20, дизельное и газовое топливо продавалось по 60,38 и 25,80 руб. за литр соответственно.

Подсчитано, что по сравнению с октябрем цены на бензин снизились на 0,1%, газ подорожал на 0,7%, дизельное топливо - на 0,2%.

Среди регионов Поволжья пензенские цены на бензин признаны средними.

Максимальные показатели зафиксированы в Саратовской области (АИ-92 - 49,99 и АИ-95 - 54,28 руб. за литр), минимальные - в Самарской (АИ-92 - 48,38) и Ульяновской (АИ-95 - 52,66).

Самое дешевое дизельное топливо продается в Татарстане (59,46 руб. за литр), самое дороге - в Пермском крае (63,98 руб. за литр).

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