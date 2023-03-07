Момент ДТП у Новозападного кладбища попал на видео

В понедельник, 6 марта, около Новозападного кладбища случилось ДТП, которое засняла камера видеонаблюдения.
На пересечении дублера Окружной и улицы Карпинского столкнулись «Нива» и Datsun. Это произошло в 8:10.
Datsun двигался по главной, когда «Нива» выехала ему наперерез.
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в УГИБДД регионального УМВД, в результате данного ДТП тяжелых травм никто не получил.
Серьезные повреждения лишь у автомобилей.
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