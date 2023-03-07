Момент ДТП у Новозападного кладбища попал на видео

07.03.2023 | 14:43

В понедельник, 6 марта, около Новозападного кладбища случилось ДТП, которое засняла камера видеонаблюдения.

На пересечении дублера Окружной и улицы Карпинского столкнулись «Нива» и Datsun. Это произошло в 8:10.

Datsun двигался по главной, когда «Нива» выехала ему наперерез.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в УГИБДД регионального УМВД, в результате данного ДТП тяжелых травм никто не получил.

Серьезные повреждения лишь у автомобилей.