В Пензенской области в ДТП погиб 43-летний мужчина

24.02.2023 | 10:09

В четверг, 23 февраля, в Кузнецком районе в дорожно-транспортном происшествии погиб человек.

Предварительно установлено, что в 18:50 на 779-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись автомобили «Лада-Ларгус» под управлением 43-летнего мужчины и DAF с полуприцепом Krone, за рулем которого находился 54-летний шофер.

От удара «Лада» слетела в кювет.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.