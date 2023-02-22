Наровчатец отвлекся на бутылку воды и устроил на трассе смертельное ДТП

22.02.2023 | 11:27

38-летнего жителя Наровчата будут судить за смертельное ДТП. Мужчина ехал на грузовой «Газели Next-2824NE» и врезался в стоявший Chevrolet Captiva.

Это случилось ночью 21 ноября на трассе М-5 в Спасском районе Пензенской области. По версии следствия, водитель двигался на скорости, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за автомобилем.

Chevrolet Captiva с регистрационными знаками Калужской области остановился на трассе в колонне других машин из-за ремонтных работ. «Газелист» въехал в иномарку, в результате чего один из ее пассажиров получил травмы, от которых впоследствии скончался.

Водитель двигавшейся машины признал свою вину. По его словам, он увидел колонну и сбросил скорость, но потом потянулся за бутылкой минеральной воды на пассажирском сиденье и несколько секунд не глядел на дорогу.

Когда водитель снова посмотрел вперед, то увидел, что Chevrolet перед ним остановился, но было уже поздно. «Газелист» въехал в иномарку, и ее отбросило вперед и развернуло. Правой стороной она ударилась в полуприцеп стоявшей впереди грузовой машины.

В Chevrolet находились водитель и пять пассажиров, один из них - 37-летний, с заднего сиденья - пожаловался на травмы ног. «Газелист» вызвал скорую помощь, та забрала пострадавшего в больницу. Впоследствии он скончался.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Спасский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.