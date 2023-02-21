В Пензе школьник ушел из дома, чтобы привлечь внимание родителей

21.02.2023 | 09:27

В понедельник, 20 февраля, в Пензе правоохранители помогли найти пропавшего ребенка.

Около 20:00 в полицию позвонили родители 12-летнего мальчика. Они рассказали, что он ушел из дома, расположенного в Ленинском районе. Причиной такого поступка стала ссора.

Сообщение о розыске школьника его с описанием было передано всем постам. Вскоре сотрудники Росгвардии обнаружили на улице Красной похожего по приметам мальчика.

«Как оказалось, подросток поругался с родителями и ушел из дома, чтобы таким образом, по его словам, привлечь их внимание», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Бойцы провели с ним профилактическую беседу, пояснив, что внимания близких стоит добиваться только положительными поступками. В этот же вечер сын вернулся в семью.