В Пензе школьник ушел из дома, чтобы привлечь внимание родителей

В понедельник, 20 февраля, в Пензе правоохранители помогли найти пропавшего ребенка.
Около 20:00 в полицию позвонили родители 12-летнего мальчика. Они рассказали, что он ушел из дома, расположенного в Ленинском районе. Причиной такого поступка стала ссора.
Сообщение о розыске школьника его с описанием было передано всем постам. Вскоре сотрудники Росгвардии обнаружили на улице Красной похожего по приметам мальчика.
«Как оказалось, подросток поругался с родителями и ушел из дома, чтобы таким образом, по его словам, привлечь их внимание», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Бойцы провели с ним профилактическую беседу, пояснив, что внимания близких стоит добиваться только положительными поступками. В этот же вечер сын вернулся в семью.
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