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Происшествия

Появились кадры последствий пожара на мебельной фабрике в Кузнецке

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На многие вопросы дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории смогут ответить лишь после того, как изымут все необходимое для установления причин возгорания. Ранее в Кузнецке на территории мебельной фабрики случился серьезный пожар, полная ликвидация которого завершилась лишь под утро следующего дня.

Кадры полыхающего предприятия мгновенно разлетелись по интернету. Кузнечане следили за тем, что происходит на фабрике, переживали, нет ли пострадавших и погибших. В выходной на производстве людей в цехах не было. Обошлось без человеческих жертв.

Площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров. Огонь уничтожил оборудование, материалы, используемые для производства мебели.

Руководство предприятия оценивает сумму ущерба.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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