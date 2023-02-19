В Кузнецке огонь охватил цех мебельной фабрики

В воскресенье, 19 февраля, в Кузнецке произошел пожар в цехе мебельной фабрики. О ЧП спасателям сообщил очевидец.
Звонок поступил в 14:20.
На место выехали 48 пожарных на 15 спецавтомобилях.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, на момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление в цеху по обтяжке мебели.
Фабрика - здание переменной этажности с третьей степенью огнестойкости. Его общая площадь - 1 700 кв. м.
Пожар охватил 1 200 кв. м, его локализовали в 15:06. В ЧП никто не погиб и не пострадал.
Причины возгорания предстоит установить специалистам.
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