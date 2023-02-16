В Пензенской области ночная авария унесла жизнь молодого мужчины

16.02.2023 | 10:54

В ночь на четверг, 16 февраля, в Спасском районе случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 2:50 на 494-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик 2824DB.

Иномаркой управлял 32-летний мужчина, фургоном - 53-летний шофер.

Водитель Chevrolet погиб на месте. Его 26-летний пассажир и водитель 2824DB получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.