В Пензенской области ночная авария унесла жизнь молодого мужчины

В ночь на четверг, 16 февраля, в Спасском районе случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
По предварительным данным, в 2:50 на 494-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик 2824DB.
Иномаркой управлял 32-летний мужчина, фургоном - 53-летний шофер.
Водитель Chevrolet погиб на месте. Его 26-летний пассажир и водитель 2824DB получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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