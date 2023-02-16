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Происшествия

Из-за пожара в доме на улице Жемчужной эвакуировали 17 человек

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В четверг, 16 февраля, на улице Жемчужной (район автовокзала) произошел пожар. Загорелась квартира на последнем, пятом этаже дома.

Кадры с места происшествия в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислала читательница Светлана: из окон балкона балкона вырывается пламя, его тушат пожарные.

ЧП прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Возгорание случилось в доме № 30, вызов спасатели получили в 0:22. Ликвидацией пожара занимались 11 человек, прибывшие на 3 спецмашинах.

Огонь охватил помещение кухни в однокомнатной квартире, в результате выгорело 17 кв. м.

«Спасен хозяин квартиры, мужчина 1969 года рождения. Эвакуировано 17 человек», - добавили в МЧС.

Причины и обстоятельства возгорания предстоит установить специалистам.

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