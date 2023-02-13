В Терновке из пожара в десятиэтажном доме спасли трех человек

13.02.2023 | 09:54

Вечером в воскресенье, 12 февраля, на улице Терновского в Пензе случился пожар, переполошивший жителей десятиэтажки.

В 21:57 в главное региональное управление МЧС России поступил сигнал о возгорании в доме № 158а. Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире, расположенной на втором этаже.

На место прибыли 17 пожарных на 5 спецмашинах. Как оказалось, очаг находился в жилой комнате, площадь, пройденная огнем, составила 15 кв. м.

«Спасено 3 человека, эвакуировано 15. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе управления.

Причину ЧП установит проверка.

Источник фото: vk.com/izternovki.