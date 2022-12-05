В Пензе лосиха бросилась под колеса «Газели»

05.12.2022 | 14:45

В воскресенье, 4 декабря, на трассе М5 в Пензе, вблизи поселка Победа, случилось ДТП, одним из участников которого стала лосиха.

Было около 17:00, уже стемнело, и водитель «Газели» не успел среагировать и уйти от столкновения с животным, которое решило пересечь проезжую часть.

В результате ДТП шофер не пострадал, а лосиха погибла. Охотничьему фонду был причинен ущерб в 80 000 рублей - именно такой штраф придется заплатить газелисту.

«При движении по дорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - предупреждает водителей охотуправление Минлесхоза Пензенской области.

В регионе резко выросло число происшествий с дикими животными. За предыдущие четыре года (2018-2021-й) было зафиксировано 62 ДТП, а на сентябрь 2022-го их оказалось уже 33. Водители сталкивались не только с лосями и косулями - зарегистрированы инциденты и с кабанами.