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Происшествия

Пензячка нашла у себя дома пропавшего без вести мужчину

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В воскресенье, 4 декабря, 64-летняя жительница Пензы помогла правоохранительным органам найти пропавшего без вести. Она обнаружила незнакомого мужчину в собственном доме.

Это случилось днем в районе Окружной. Пенсионерка вышла из дома (частного), а когда вернулась, внутри спал мужчина. Пензячка позвонила 02.

На место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Гостя, у которого налицо были признаки алкогольного опьянения, разбудили и задержали.

Проверяя личность нарушителя закона, росгвардейцы выяснили, что это 37-летний житель Пензы, который числится пропавшим без вести. Он поссорился с женой и ушел из дому в неизвестном направлении.

В жилище пенсионерки горожанин влез, повредив входную дверь, а оказавшись внутри, лег спать.

«Для дальнейшего разбирательства его доставили в УМВД России по г. Пензе», - сообщили порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе Росгвардии.

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