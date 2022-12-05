Пензячка нашла у себя дома пропавшего без вести мужчину

05.12.2022 | 11:13

В воскресенье, 4 декабря, 64-летняя жительница Пензы помогла правоохранительным органам найти пропавшего без вести. Она обнаружила незнакомого мужчину в собственном доме.

Это случилось днем в районе Окружной. Пенсионерка вышла из дома (частного), а когда вернулась, внутри спал мужчина. Пензячка позвонила 02.

На место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Гостя, у которого налицо были признаки алкогольного опьянения, разбудили и задержали.

Проверяя личность нарушителя закона, росгвардейцы выяснили, что это 37-летний житель Пензы, который числится пропавшим без вести. Он поссорился с женой и ушел из дому в неизвестном направлении.

В жилище пенсионерки горожанин влез, повредив входную дверь, а оказавшись внутри, лег спать.

«Для дальнейшего разбирательства его доставили в УМВД России по г. Пензе», - сообщили порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе Росгвардии.