В Пензе ищут водителя, который уехал с места смертельного ДТП

В Пензе сотрудники полиции разыскивают очевидцев смертельного дорожно-транспортного происшествия на улице Кустанайской (она располагается на правом берегу Суры).
Трагедия случилась в среду, 24 ноября, около 5 часов утра напротив дома № 2.
Неизвестный водитель неустановленного автомобиля сбил 47-летнего мужчину и скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте.
Свидетелей происшествия просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-02, 59-90-05, 59-91-24.
Также можно обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀