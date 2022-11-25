В Пензе ищут водителя, который уехал с места смертельного ДТП

25.11.2022 | 13:07

В Пензе сотрудники полиции разыскивают очевидцев смертельного дорожно-транспортного происшествия на улице Кустанайской (она располагается на правом берегу Суры).

Трагедия случилась в среду, 24 ноября, около 5 часов утра напротив дома № 2.

Неизвестный водитель неустановленного автомобиля сбил 47-летнего мужчину и скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-02, 59-90-05, 59-91-24.

Также можно обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.