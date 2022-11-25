На улице Гоголя в Пензе опрокинулась «Газель»

В пятницу, 25 ноября, на пересечении улиц Гоголя и Чкалова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Предварительно установлено, что в 10:30 напротив дома № 26 на улице Гоголя столкнулись две машины: Hyundai Creta под управлением 71-летнего водителя и «Газель» с 37-летним шофером.
После удара «Газель» опрокинулась на бок и застыла поперек проезжей части. У легкового автомобиля оказалась серьезно повреждена передняя часть.
В результате аварии пострадал водитель «Газели», его с травмами доставили в медицинское учреждение.
«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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