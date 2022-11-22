Водитель сообщил о смертельном ДТП в Малосердобинском районе

22.11.2022 | 09:45

Во вторник, 22 ноября, в Малосердобинском районе случилось ДТП с участием двух большегрузов. По сообщениям очевидцев, авария произошла на трассе Нижний Новгород - Саратов в районе села Новое Демкино около 8:00.

Видео с последствиями ДТП появилось в группе пензенских автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, столкновение было лобовым, у обоих грузовиков покорежены кабины.

«Один водитель погиб, второй неизвестно», - прокомментировал запись автор.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о серьезной аварии у ТЦ «Южный» в Пензе. Участниками стали водители двух легковушек, один из них въехал в столб.