Происшествия

Водитель сообщил о смертельном ДТП в Малосердобинском районе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 22 ноября, в Малосердобинском районе случилось ДТП с участием двух большегрузов. По сообщениям очевидцев, авария произошла на трассе Нижний Новгород - Саратов в районе села Новое Демкино около 8:00.

Видео с последствиями ДТП появилось в группе пензенских автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, столкновение было лобовым, у обоих грузовиков покорежены кабины.

«Один водитель погиб, второй неизвестно», - прокомментировал запись автор.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о серьезной аварии у ТЦ «Южный» в Пензе. Участниками стали водители двух легковушек, один из них въехал в столб.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео vk.com/sova_penza
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте