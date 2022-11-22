Соцсети: В Пензе произошла жесткая авария у ТЦ «Южный»

Вечером в понедельник, 21 ноября, на Южной Поляне в Пензе произошло серьезное ДТП.
Фото с места события опубликованы в группе автомобилистов в соцсети «ВКонакте».
На них запечатлены две легковые машины, одна из которая стоит на проезжей части улицы Калинина, другая врезалась в столб на перекрестке улиц Калинина и Красная Горка, у торгового центра «Южный». Оба автомобиля имеют серьезные механические повреждения.
На место аварии приехали две бригады скорой помощи и экипаж ДПС.
«Время 23:10. Есть пострадавший», - сообщил автор поста.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀