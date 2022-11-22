Соцсети: В Пензе произошла жесткая авария у ТЦ «Южный»

22.11.2022 | 07:43

Вечером в понедельник, 21 ноября, на Южной Поляне в Пензе произошло серьезное ДТП.

Фото с места события опубликованы в группе автомобилистов в соцсети «ВКонакте».

На них запечатлены две легковые машины, одна из которая стоит на проезжей части улицы Калинина, другая врезалась в столб на перекрестке улиц Калинина и Красная Горка, у торгового центра «Южный». Оба автомобиля имеют серьезные механические повреждения.

На место аварии приехали две бригады скорой помощи и экипаж ДПС.

«Время 23:10. Есть пострадавший», - сообщил автор поста.