В Пензе ищут водителя, сбившего пенсионерку на улице Одесской

21.11.2022 | 15:53

Пензенцев просят помочь в розыске водителя, который сбил пешехода на улице Одесской и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 ноября, в 17:04 у дома № 5.

«Неустановленный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода, женщину 1941 года рождения», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Пенсионерка получила травмы, медики госпитализировали ее.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по номерам: 59-90-02, 59-90-05, 59-91-24. Также можно прийти по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.