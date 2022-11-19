В Пензенской области ищут пропавшую жительницу Мокшана

19.11.2022 | 17:41

В Пензенской области разыскивают 21-летнюю жительницу Мокшана Гончарову (Леснову) Екатерину Валерьевну. Ее местонахождение неизвестно с 15 ноября.

Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Екатерины Гончаровой - 170 см, телосложение среднее, волосы длинные темно-русые, глаза серые. Была одета в черную куртку, темные джинсы, обувь - черные ботинки.

Всех, кто знает что-либо о судьбе пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

Кроме того, волонтеры ждут добровольцев, желающих помочь в поисках молодой женщины.