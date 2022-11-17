В ГИБДД рассказали о состоянии сбитого в Заречном школьника

17.11.2022 | 15:15

В отделении ГИБДД по г. Заречному прокомментировали ДТП на улице Строителей, в результате которого пострадал ребенок. Оно случилось в 18:10 в среду, 16 ноября, напротив дома № 24.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Honda CRV, мужчина 1979 года рождения, допустил наезд на мальчика 2012 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения, после осмотра отпущен. По данному факту проводится проверка», - сообщили в ведомстве.

Данный пешеходный переход нерегулируемый. Портал «ПензаИнформ» ранее опубликовал видео момента ДТП, которое выложили в Telegram.

На записи видно, что первый ряд автомобилей остановился, чтобы пропустить пешехода, но водитель со второй полосы продолжает движение. В последний момент он замечает бегущего по переходу ребенка и ударяет по тормозам. Мальчик встает сам и, прихрамывая, отходит в сторону; водитель, выйдя из машины, идет к нему.

Жители Заречного оставили много комментариев под видео. Многие из них резко осудили мужчину за рулем, но нашлись у него и защитники.