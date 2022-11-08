Происшествия

В Заречном 9-летний ребенок оказался один в горящей квартире

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В понедельник, 7 ноября, в Заречном загорелась квартира, в которой находился ребенок школьного возраста.

В 11:38 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в квартире в доме № 38 на улице Ленина. К месту вызова было направлено 6 единиц техники и 17 человек личного состава.

Первые подразделения, прибывшие по адресу, увидели, что из окна идет дым. Пожарные тотчас приступили к разведке.

У входа в горящую квартиру их встретил 9-летний мальчик. Он сказал, что в жилище больше никого нет. Как выяснилось, горели предметы домашнего обихода на площади 4 кв. м.

Одновременно с ликвидацией огня пожарные с помощью специальных устройств организовали спасение жителей с 4-го по 9-й этаж дома.

«Было спасено 3 человека, погибших и травмированных нет. В квартире пострадала обстановка, оказались закопченными стены и потолок. Причина пожара устанавливается», - сообщила порталу «ПензаИнформ» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристина Найденова.

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Источник — фото предоставлено ЦППиОС
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